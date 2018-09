Was soll das sein

Mainz. Der rheinland-pfälzische AfD-Landtagsabgeordnete Jens Ahnemüller ist wegen Kontakten mit der rechtsextremen NPD aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Das teilte ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion am Montag in Mainz mit. «Herr Ahnemüller ist

ohne Abstimmung mit dem Kreisverband und dem Landesverband bei einer Veranstaltung von Herrn Sascha Wagner in Kaiserslautern aufgetreten.» Trotz Abmahnung sei es auch zu einem Treffen von Ahnemüller mit Wagner und zu Zusammenarbeit bei einer Demonstration in Hermeskeil gekommen. Wagner war früher NPD-Vizelandeschef in Rheinland-Pfalz.

Ahnemüller bestreitet im «Trierischen Volksfreund» Kontakte ins rechtsextreme Lager. Er war zunächst nicht zu erreichen. Die Fraktion schloss ihn am Dienstag vergangener Woche aus. dpa/nd