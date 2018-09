München. Bayerns Polizisten können mit ihren neuen Dienstpistolen 15 Schuss hintereinander abfeuern. Bisher waren es acht, dann musste das Magazin neu geladen werden. Außerdem sei die SFP9-TR von Heckler & Koch leichter und habe einen Griff, der sich individuell an die Beamten anpassen lasse, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in Dachau. Als Erste im Freistaat bekamen dort 160 Polizeianwärter bei der Bereitschaftspolizei die neue Waffe. Bis Ende 2019 sollen sie alle 33 500 Waffenträger der Polizei haben. Neben dem Kauf von rund 40 000 Dienstpistolen samt Zubehör müssten auch die polizeieigenen Waffenwerkstätten umgerüstet werden. Alles in allem soll die Umstellung bis zu 30 Millionen Euro kosten. 2017 bis 2023 seien auch 3500 zusätzliche Polizeistellen geplant. dpa/nd