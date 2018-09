In Bremen und Niedersachsen will der Verfassungsschutz die AfD-Jugend observieren

Schwarz-blauer Erfolg bei Wahl des Oberbürgermeisters in Meißen

Es häufen sich die Fälle, in denen sächsische CDU-Kommunalpolitiker das Gebaren von rechts akzeptieren, wenn es der eigenen Politik nutzt. Oder schlimmer: Sie schließen eine Zusammenarbeit nicht aus. In Görlitz erklärte jüngst Octavian Ursu, der CDU-Kandidat für die Bürgermeisterwahl 2019, dass er auch mit der Rechtsaußenpartei sprechen möchte.

Diese Episode aus der sächsischen Kommunalpolitik zeigt, wie wenig auf die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten und CDU-Landeschefs Michael Kretschmer nach den Ereignissen von Chemnitz zu geben ist, in der er die AfD für die »Spaltung des Landes« mitverantwortlich machte.

Zur Demokratie gehört es, dass das Ergebnis einer Abstimmung hauchdünn ausfallen kann. Mit nur 97 Stimmen Vorsprung gewann CDU-Amtsinhaber Olaf Raschke die Wahl zum Meißner Oberbürgermeister gegen seinen Herausforderer , den Bürgerrechtler Frank Richter. Das wäre kaum eine Meldung in der überregionalen Presse wert, hätte die AfD vor der Stichwahl nicht massiv Stimmung gegen den Theologen gemacht. Und die Meißner CDU? Nahm die Unterstützung widerspruchslos an.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Kurt Stenger über Merkels Neuorientierung in Sachen Diesel-Nachrüstung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!