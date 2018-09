Niedergörsdorf. Stefan Jurisch (SPD) liegt nach der ersten Runde der Bürgermeisterwahl in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) vorn. Er erzielte am Sonntag 38,5 Prozent der Stimmen. In der Stichwahl am 21. Oktober trifft er auf die hinter ihm Zweitplatzierte Doreen Boßdorf von der Bürgergemeinschaft Niedergörsdorf, die 33,9 Prozent erhalten hatte. Mit 27,6 Prozent ausgeschieden ist die parteilose Bewerberin Claudia Neumann. Es geht in der Stichwahl um den neuen hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde. Wilfried Rauhut, der seit 1998 Bürgermeister von Niedergörsdorf ist, trat nicht wieder an. nd