Oranienburg. Die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen setzt ihre Kooperationsprojekte mit Auszubildenden fort. Seit Montag seien 35 Lehrlinge aus Bremen und aus Hennigsdorf zum Lernen und Arbeiten in Sachsenhausen, teilte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am selben Tage mit. Im Rahmen einer Projektwoche beteiligen sie sich bis Freitag an Sanierungs-, Pflege-, Vermessungs- und Reinigungsarbeiten auf dem Gelände der Gedenkstätte. Die Auszubildenden der Fachrichtungen Farbtechnik, Tischlerei, Bautechnik und Gebäudereinigung werden sich dabei auch mit der Geschichte von Sachsenhausen auseinandersetzen, hieß es. Geplant sei ein Gespräch mit dem KZ-Überlebenden Leon Schwarzbaum. Das 1994 in Bremen gestartete Projekt wird seit 1998 in Kooperation mit dem Oberstufenzentrum Hennigsdorf durchgeführt. epd/nd