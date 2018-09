Lübben. Nach rund zwei Wochen Löscharbeiten ist der Großbrand in der Lieberoser Heide endgültig bekämpft. Der Einsatz sei um 11.32 Uhr beendet worden, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Montag mit. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz hatten sich die Flammen über viele Tage hinweg auf etwa 200 Hektar Wald- und Heidefläche erstreckt. Das Feuer musste aus der Luft bekämpft werden, weil sich im Boden noch Munition befinden könnte. dpa/nd

SPD-Kandidat Schubert geht gegen die LINKEN-Kandidatin Martina Trauth in die zweite Runde der Oberbürgermeisterwahl

LINKEN-Kandidatin für den Potsdamer Oberbürgermeisterposten gelangt in die Stichwahl

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!