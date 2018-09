London. Der Ölpreis ist am Montag auf den höchsten Stand seit knapp vier Jahren gestiegen. In London wurde ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November am Morgen für knapp 81 Dollar (fast 69 Euro) gehandelt, das ist der höchste Stand seit November 2014. Grund für den Anstieg ist die Entscheidung der Ölförderländer, ihre Fördermenge vorerst nicht auszuweiten. Das hatten sie bei einem Treffen in Algerien am Sonntag beschlossen. Ein weiterer Grund sind die US-Sanktionen gegen den Iran, den drittgrößten Produzenten in der OPEC. Sie dürften dafür sorgen, dass der Iran deutlich weniger Öl verkaufen kann. Auch Venezuela fällt wegen der harten Wirtschaftskrise fast ganz als Lieferant aus. AFP/nd