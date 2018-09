US-Präsident Trump strebt auch im Weltraum Militärdominanz an

Dringend notwendige Schritte hin zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Produktions- und Lebensweise werden dadurch in die Zukunft verbannt.

Seit einiger Zeit rücken neue Gebiete in den Fokus: die Arktis und die Tiefsee. Im russischen Teil der Barentssee befindet sich eines der weltweit größten Offshore-Felder (Schtokman), das seit dem Jahr 2007 von einem internationalen Konsortium ausgebeutet wird und den EU-Markt mit Gas versorgt. Beim Tiefseebergbau ist man noch nicht ganz so weit, doch Industriestaaten wie Deutschland und Japan zeigen bereits reges Interesse. Sogar der Weltraum wird von Staaten ins Visier genommen. Luxemburg erließ im vergangenen Jahr ein Gesetz über die Erforschung und Nutzung von Weltraum-Ressourcen und folgte damit dem Beispiel der USA und anderer Staaten.

Zum Kapitalismus gehören nicht nur die Warenproduktion und die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Zur Produktion von Waren braucht es Rohstoffe. Doch seit Jahren gehen viele klassische Lagerstätten zu Neige. Bei ihrer Suche nach neuen Rohstoffvorkommen richten Staaten und multinationale Konzerne ihr Interesse auf immer unwirtlichere Regionen. Öl aus kanadischen Teersanden oder Fracking in den USA haben dazu beigetragen, die Ölförderung immer weiter anzuheben.

Wände aus blauem Eis, aufgenommen an der Kongsfjord-Gletscherfront im Polarmeer bei Ny-Ålesund auf Spitzbergen, Norwegen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Kurt Stenger über Merkels Neuorientierung in Sachen Diesel-Nachrüstung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!