Stockholm. Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven muss sich am Dienstag einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Das teilte der zuvor neu gewählte Sprecher des Parlaments, Andreas Norlén, am Montag mit. Sollte Löfven die Mehrheit der Abgeordneten gegen sich haben, wird er zurücktreten müssen und die Geschäfte nur kommissarisch weiterführen können, bis eine neue Regierung gebildet ist. Das rot-grüne Bündnis unter Löfven hat nur ein Mandat mehr als die bürgerliche Allianz aus vier Parteien. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!