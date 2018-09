Prag. Der tschechische Präsident Milos Zeman hat am Wochenende den US-Rechtspopulisten Steve Bannon empfangen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron, der Bannon begleitete, bestätigte dies am Montag im tschechischen Rundfunk (CRo). Bei dem Treffen auf Schloss Lany in Prag habe der Ex-Chefberater des US-Präsidenten Donald Trump seine Idee einer neuen Bewegung - »The Movement« - vorgestellt, das als Sammelbecken für Rechtspopulisten gilt. dpa/nd