New York. Trotz neuer Missbrauchsvorwürfe gegen Brett Kavanaugh hat US-Präsident Donald Trump seinem Wunschkandidaten für den Supreme Court seine Unterstützung zugesichert. Er stehe weiter voll hinter Kavanaugh, sagte Trump am Montag am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Die Anschuldigungen aus den 1980er-Jahren nannte der US-Präsident »total politisch«. Das Weiße Haus hatte am Sonntagabend bereits von einer »koordinierten Verleumdungskampagne« der oppositionellen Demokraten gesprochen. dpa/nd