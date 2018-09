Managua. Bei einem Angriff auf eine Protestveranstaltung gegen Nicaraguas Präsidenten Daniel Ortega in der Hauptstadt Managua ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mann sei ins Kreuzfeuer geraten, erklärte die Polizei in einer Mitteilung, welche den Demonstranten die Schuld an dem Todesfall zuschrieb. Mindestens fünf weitere Menschen seien verwundet worden, hieß es. AFP/nd