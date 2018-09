Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Männern und einer Frau, die für einen Angriff auf einen 43-Jährigen verantwortlich sein sollen. Der Vorfall ereignete sich am 17. Juni in der Linie U9 auf dem Weg zum Bahnhof Steglitz, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Männer schlugen und traten auf den Fahrgast ein. Dieser verlor das Bewusstsein, er erlitt Verletzungen an Oberkörper und Kopf und musste ärztlich behandelt werden. Die Frau war in Begleitung der mutmaßlichen Täter und schritt nicht ein. dpa/nd