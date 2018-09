An den Architekten des Brandenburger Tores, Carl Gotthard Langhans (1732 - 1808), erinnert künftig eine Gedenktafel in der Hauptstadt. Sie soll am 1. Oktober in der Charlottenstraße 49 in Mitte enthüllt werden, wie die Senatskulturverwaltung am Montag mitteilte.

Langhans, der zu den bedeutendsten Architekten zählt, die in Berlin wirkten, lebte bis kurz vor seinem Tod in dem Haus in der Charlottenstraße/Ecke Behrenstraße. Er errichtete unter anderem zwischen 1789 und 1791 im Auftrag von König Friedrich Wilhelm II. das Brandenburger Tor. Weitere noch erhaltene Bauwerke von ihm sind die Kolonnaden in der Mohrenstraße, das Belvedere im Schlosspark Berlin-Charlottenburg sowie das Theater für das Schloss Charlottenburg. epd/nd