Schwerin. Die Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort ist ein halbes Jahr nach der letzten Ausbaggerung wieder versandet. Seit Ende vergangener Woche werde die Fahrrinne erneut ausgebaggert, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsministerium am Montag mit. Aufgrund der Strömungsverhältnisse am Darßer Ort sei dies in der Regel zweimal im Jahr erforderlich. Zuletzt waren im April 19 000 Kubikmeter Sedimente entnommen worden. Bei der anstehenden Maßnahme werde der Sand vollständig ins Hafenbecken eingebracht, das als Kompensation für die geplante Errichtung des Inselhafens in Prerow schrittweise renaturiert werden soll. Dabei bleibe die Nutzbarkeit des Nothafens erhalten, bis der neue Inselhafen 2021 die Aufgaben übernommen habe. Der Nothafen ist unverzichtbar für die Seenotrettung. dpa/nd