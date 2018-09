Der Komponist Robert Schumann (1810 - 1856) bekommt in Düsseldorf ein Museum. Bislang gibt es eine Gedenkstätte in einem ehemaligen Wohnhaus des Musikers. Sie soll bis Oktober 2020 für rund 3,2 Millionen Euro in ein Museum umgebaut werden, erklärte die Stadt. Schumann lebte von 1850 bis 1854 in Düsseldorf.

Das Haus in der Bilker Straße 15 war von 1852 an Wohnsitz des Musikerehepaars Robert und Clara Schumann und ihrer sieben Kinder. Schumann wohnte in Düsseldorf bis zu seiner Einlieferung in eine Nervenheilanstalt bei Bonn. Er arbeitete als Städtischer Musikdirektor und schuf schuf in seiner Düsseldorfer Zeit etwa ein Drittel seines Gesamtwerks. dpa/nd