Die Universität Göttingen hat einen monumentalen künstlerisch-literarischen Schatz erhalten. Das Günter-Grass-Archiv des Steidl-Verlags, das in 60 jeweils einen Kubikmeter großen Containern verwahrt wird, ist am Montag von einer Treuhandstiftung der Hochschule übernommen worden. Das Archiv beinhaltet unter anderem Manuskripte, Zeichnungen, Umschlagentwürfe und Korrespondenz des 2015 verstorbenen Literaturnobelpreisträgers. dpa/nd

Archill Kikodze schlägt in seinem Roman »Der Südelefant« den Stadtplan des historischen Tbilissi auf

