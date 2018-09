Für seine Humorkunst erhält Jochen Malmsheimer (57) den diesjährigen Deutschen Kabarett-Preis. Sein Talent zum Erzählen skurriler Geschichten mitten aus dem Leben sei im deutschsprachigen Kabarett unerreicht, teilte das Nürnberger Burgtheater am Dienstag mit. Er verfüge über eine Bühnenpräsenz, »die sein Pu-blikum atemlos und überwältigt zurücklässt angesichts eines wahrhaft einzigartigen Humorkünstlers«. Den gebürtigen Essener kennt man unter anderem aus der ZDF-Sendung »Die Anstalt«. Der mit 6000 Euro dotierte Preis wird von der Stadt Nürnberg gestiftet und jährlich vom Burgtheater vergeben. dpa/nd

