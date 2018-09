Der Ch. Links Verlag wird zum Dezember Teil der Aufbau-Verlagsgruppe. Die bisherigen programmatischen Linien sollen dennoch weiterhin am Standort in der Berliner Kulturbrauerei eigenständig fortgeführt werden, teilte der Verlag mit. Christoph Links soll auch nach dem Verkauf alleiniger Geschäftsführer bleiben. Links hatte bereits von 1986 bis 1989 im Aufbau Verlag gearbeitet. Im Herbst 1989 gründete er seinen eigenen Verlag, der sich zunächst mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte beschäftigte. Inzwischen erscheinen bei Ch. Links Titel zu aktuellen politischen und historischen Themen. nd