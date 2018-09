Was soll das sein

Warschau. Ungeachtet der Proteste von Umweltschützern hat Polen grünes Licht für den Bau eines großen neuen Kohlekraftwerks gegeben. Der staatliche Energieversorger Enea beschloss am Montagabend endgültig die Errichtung des Tausend-Megawatt-Werks in der nordostpolnischen Ortschaft Ostroleka. Ein Konsortium aus dem US-Unternehmen GE Power und dem französischen Alstom-Konzern soll im Oktober mit dem Bau beginnen, dessen Kosten auf mehr als 1,4 Milliarden Euro geschätzt werden. Die Entscheidung zum Bau fiel wenige Monate vor Beginn der großen Weltklimakonferenz, die im Dezember in Kattowitz stattfinden soll - mitten im polnischen Kohlebergbaugebiet. AFP/nd