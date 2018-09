Wiesbaden. Fast die Hälfte aller Güter, die im vergangenen Jahr in deutschen Seehäfen ein- oder ausgeladen worden sind, wurden mit Schiffen unter einer sogenannten Billigflagge befördert. 2017 traf dies auf 48,9 Prozent aller Güter zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Als Billigflaggen werden in der Schifffahrt die Flaggen derjenigen Staaten bezeichnet, in denen sich Reedereien registrieren lassen, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen - etwa durch Steuervergünstigungen oder geringere Sozial- und Sicherheitsvorschriften. Für die deutschen Seehäfen am bedeutendsten sind laut Statistischem Bundesamt die Billigflaggen von Liberia und Panama. AFP/nd