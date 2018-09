Verbraucherzentrale im Nordosten will mehr Geld

Zudem schocken Porno-Mail-Erpresser mit einem Handynummertrick, wobei Beträge zwischen 90 bis 258 Euro gefordert werden. Auch hier der Rat an die Betroffenen: Nicht zahlen und erst reagieren bei Schreiben deutscher Inkassounternehmen. nd

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern (vzmv) warnt vor Briefen dubioser Inkassounternehmen aus Tschechien. Diese unterstellen den Empfängern die Nutzung von Telefonsex-Angeboten. Auf diese Weise versuchen dubiose Inkassounternehmen aus Tschechien, Geld einzutreiben. Von den Schreiben von Firmen mit Namen wie WRS, Hervack oder Westbill sollten sich die Betroffenen nicht einschüchtern lassen. Eine Reaktion ist erst bei deutschen Inkassounternehmen erforderlich, so die Verbraucherschützer.

