Das zum Mulchen verwendete Laub kann ebenfalls mit dem Rasenmäher oder einem Häcksler zerkleinert werden. An einigen Stellen im Garten können Sie das Laub auch zu Haufen aufschichten. Dort werden sich verschiedene Tierarten ansiedeln, die dort die kalte Jahreszeit verbringen. Mein Gartenbuch/nd

Viel Arbeit sparen Sie sich, wenn Sie das Laub einfach in den Beeten liegen lassen. So haben Sie direkt einen Winterschutz und Mulch. Natürlich können Sie das Laub auch gezielt dort verteilen, wo es gerade benötigt wird. Frostempfindliche Pflanzen sind immer dankbar, wenn sie es wohlig im Winter haben.

Zusätzlich geben Sie dem Laub noch stickstoffreiche Materialien, wie beispielsweise Hornmehl oder Rasenschnitt, bei. Damit erreichen Sie eine gute Kompostierung. Bei dem schwer kompostierbaren Laub bietet es sich an, dieses sogar separat zu kompostieren.

Das anfallende Herbstlaub nutzen - dazu bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Das Laub können Sie mit auf Ihren Kompost geben. Leicht kompostierbar ist das Laub von beispielsweise Obstbäumen, Haselnuss, Erle, Birke, Buche und anderen Laubbäumen.

