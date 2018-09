Eine akademische Ausbildung, die auf das Computerspiele-Business vorbereitet, bietet ab Wintersemester 2018/ 2019 die private Hochschule für angewandtes Management (HAM). Im Oktober startet der neue Bachelor-Studiengang »eSports Management« an den Standorten Ismaning bei München und Berlin. Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester.

