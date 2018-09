Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Belgrad. Entgegen den Bemühungen der EU-Vermittler, in den nächsten Monaten eine Lösung des jahrzehntelangen Konflikts zwischen Kosovo und Serbien zu erreichen, ist ein Ende des Streits nicht in Sicht. »Meine Politik hat eine Niederlage erlebt«, zitierten die serbischen Medien am Dienstag Serbiens Staatspräsidenten Aleksandar Vucic. »Ich fürchte, wir werden keine neue Chance bekommen.« Kosovo hatte sich vor zehn Jahren nach einem NATO-Luftkrieg gegen Serbien von Belgrad einseitig für unabhängig erklärt. Serbien akzeptiert diese Unabhängigkeit nicht. Vucic hatte einen Gebietstausch ins Spiel gebracht; der Vorschlag wurde aber abgelehnt. dpa/nd