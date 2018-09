Colombo. Die Regierung der Malediven hat die Niederlage von Präsident Abdulla Yameen bei der Wahl am Sonntag eingeräumt. Das Außenministerium erkannte am Montag in einer Erklärung den von der Wahlkommission verkündeten Sieg des Oppositionskandidaten Ibrahim Mohamed Solih an. Die Medien, die vor der Wahl kaum über die Opposition berichtet hatten, zeigten am Montag Solihs Siegesansprache. AFP/nd