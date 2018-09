Berlin. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat einen Wachstumspakt für die Wirtschaft vorgeschlagen. Altmaier sagte am Dienstag beim Tag der Deutschen Industrie, seine Initiative beruhe auf drei Säulen. Zum einen solle es mit der Wirtschaft eine Verständigung über Innovationen geben. »Die zweite Säule ist, dass wir uns über Entlastungsmaßnahmen verständigen, die möglich werden durch wachsende Staats- und Steuereinnahmen.« Daneben solle es einen weiteren Anlauf zum Bürokratieabbau geben. Der Wirtschaftsminister schlug vor, die Hälfte aller Mehreinnahmen dafür einzusetzen, die wirtschaftlich Aktiven zu entlasten. dpa/nd

