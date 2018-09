Was soll das sein

1847 wurde in Berlin die »Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske« gegründet. Der heutige Technologiekonzern, die Siemens AG, entstand 1966 aus den Vorgängerfirmen »Siemens & Halske AG«, »Siemens-Schuckertwerke AG« und »Siemens-Reiniger-Werke AG«.

1899 enstand auf dem Fabrikgelände am Nonnendamm als erstes Gebäude der späteren Siemensstadt das »Kabelwerk Westend«.

Wegen der Nachkriegsentwicklung im geteilten Deutschland wechselte der Hauptfirmensitz von Berlin nach 1949 schließlich nach München.

Derzeit betreibt Siemens in der Stadt das Gasturbinenwerk (Huttenstraße) und das Dynamowerk (Nonnendammallee). Insgesamt will der Konzern am Standort Berlin rund 700 Stellen streichen (statt wie geplant 870). tm