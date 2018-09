Halle/Saale. Die Zahl der Auszubildenden ist in Sachsen-Anhalt so stark zurückgegangen wie in keinem anderen ostdeutschen Bundesland. In den zurückliegenden vier Jahren sank sie von knapp 31 800 auf rund 29 900, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Agentur für Arbeit am Dienstag in Halle mitteilte. Das Minus habe damit bei 5,8 Prozent gelegen. Bundesweit verzeichneten nur Hamburg, Baden-Württemberg und Sachsen zwischen 2013 und 2017 eine positive Entwicklung der Azubi-Zahlen. In Sachsen-Anhalt falle der Rückgang bei den weiblichen Azubis besonders deutlich aus. Ihre Zahl sei binnen vier Jahren um neun Prozent auf knapp 11 300 zurückgegangen. dpa/nd