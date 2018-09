Trier. 40 000 Gäste haben das Museum Karl-Marx-Haus in Trier seit seiner Neueröffnung vor viereinhalb Monaten besucht. Das seien so viele wie normalerweise in einem ganzen Besuchsjahr gezählt werden, teilte das Museum mit. In diesem Jahr hat sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal gejährt. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren - in dem schmucken barocken Wohnhaus, in dem heute das Museum Karl-Marx-Haus untergebracht ist. Zum Jubiläum war dort eine komplett neue Dauerausstellung über das Leben, Denken und Wirken des weltbekannten Denkers eingezogen. dpa/nd