Greifswald. Mit einem Strandkorb ist in Mecklenburg-Vorpommern die Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Barbara Syrbe (LINKE), vom Kreistag in den Ruhestand verabschiedet worden. Syrbe wohnt auf der Insel Usedom und ist seit 2001 Landrätin. Zunächst lenkte sie den Kreis Ostvorpommern, der bis dahin CDU-Hochburg war. Im Zuge der Kreisgebietsreform wurde sie dann 2011 auch zur Landrätin im Großkreis Vorpommern-Greifswald gewählt. Davor war Syrbe 1998 bis 2001 Vizeregierungssprecherin der rot-roten Schweriner Landesregierung unter Harald Ringstorff (SPD). Am 24. Oktober übernimmt Michael Sack (CDU) von Syrbe das Amt als Landrat. dpa/nd