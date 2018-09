Im Prozess um den Tod der Schülerin Keira hat der jugendliche mutmaßliche Mörder geschwiegen. Eine Jugendkammer des Landgerichts verhandelt den Fall seit Dienstag hinter verschlossenen Türen. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, da der Angeklagte erst 15 Jahre alt ist. Die Anklage wirft dem Mitschüler Mord aus niederen Beweggründen, Heimtücke und Mordlust vor, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani sagte. Er soll die ein Jahr jüngere Eisschnellläuferin mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet haben. Laut Anklage kannten sich Täter und Opfer, sie gingen auf dieselbe Schule. Der mutmaßliche Mörder sitzt in Untersuchungshaft. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!