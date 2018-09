Zum Schutz von Radfahrern sollen BSR, BVG, Messe und Wasserbetriebe in Berlin ihre Lastwagen bis spätestens 30. Juni 2019 mit Abbiegeassistenten nachrüsten. Die Sensoren und Kameras warnen die Lkw-Fahrer vor Zusammenstößen. »Verkehr muss für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden«, teilte die Verwaltung von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag mit. »Wir brauchen endlich verpflichtende Abbiegeassistenten für Lkw.« Bevor es aber eine bundesgesetzliche Regelung gebe, müsse Berlin tätig werden. Deshalb sollen die Landesunternehmen nun nachrüsten. Nach Angaben des Allgemeinen Fahrradclubs sind in diesem Jahr in der Hauptstadt vier Radfahrer nach Unfällen mit abbiegen Lastwagen ums Leben gekommen. Erst am Montag wurde ein 60-jähriger Radfahrer in Mariendorf von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt. dpa/nd