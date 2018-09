Gespaltene Reaktionen in Deutschland auf die Verhandlungsergebnisse des EU-Gipfels

In SPD und Opposition wird die Abwahl Kauders als ein Angriff auf Kanzlerin Merkel gewertet. »Das ist ein Aufstand gegen Merkel«, schrieb SPD-Politiker und Vizepräsident des Bundestages Thomas Oppermann auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. »Merkel ist massiv geschwächt. Die Regierung versinkt im Chaos. Seehofer hat der Union einen Bärendienst erwiesen«, erklärte LINKE-Vorsitzender Bernd Riexinger ebenfalls auf Twitter. dpa/nd Kommentar Seite 4

Berlin. Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihren Vorsitzenden Volker Kauder nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. Brinkhaus gewann am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit 125 zu 112 Stimmen überraschend die Abstimmung gegen Kauder, den Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses wurde die Fraktionssitzung unterbrochen. Der Fraktionsvorstand zog sich zu einer Sitzung zurück, um über die Konsequenzen aus der Wahl zu beraten.

