Schwerin. Mit ihrem Appell, den Klimawandel erst zu nehmen, hat die Greifswalderin Lena Haeberlein einen ersten Preis im Klimaschutzwettbewerb des Energieministeriums in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Laut Ministerium vom Mittwoch siegte sie in der Kategorie »Poster«. Mit dem Titel »Es geht schon lange nicht mehr nur um Eisbären« zeigt das Bild die Silhouette Greifswalds, wobei nur noch die Spitzen der drei markanten Kirchtürme aus dem Wasser ragen. Insgesamt wurden 48 Beiträge eingereicht. Prämiert wurden künstlerisch-kreative Beiträge in den Kategorien Foto, Poster, Malerei und Kurzfilm. Im Bereich Malerei siegten Peter Schottke und Emma Taufer. In der Kategorie Foto gewann Paul-Niklas Möller. Den besten Kurzfilm reichte Markus Schmidt ein. dpa/nd