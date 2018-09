Martin Ling zum Generalstreik gegen die Strukturanpassung in Argentinien

Buenos Aires. Ein Generalstreik gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung hat Argentinien am Montag weitgehend lahmgelegt. Öffentliche Transportmittel standen still, Airlines hatten ihre Flüge gestrichen, auch Industrie und Handel ruhten größtenteils. Unterdessen trat Luis Caputo, argentinischer Nationalbankchef, nach nur drei Monaten im Amt zurück. Der Rücktritt erfolge aus persönlichen Gründen, hieß es. dpa/nd

