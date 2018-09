Straßburg. In einem Verfahren gegen Spanien wegen kollektiver Abschiebungen aus der spanischen Exklave Melilla ins benachbarte Marokko haben Menschenrechtsanwälte schwere Vorwürfe gegen das Land erhoben. Bei diesen seit mehr als einem Jahrzehnt praktizierten Gruppenausweisungen hätten Migranten keine Chance, ihr Anliegen vorzutragen, sagte der Anwalt Carsten Gericke am Mittwoch in einer Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. dpa/nd