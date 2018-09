Berlin. Die frühere Präsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt, soll einem Zeitungsbericht zufolge ins Innenministerium wechseln. Cordt solle dort als Ministerialdirigentin Aufgaben im Bereich der Digitalisierung wahrnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher der »Bild«-Zeitung vom Mittwoch. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Cordt vor drei Monaten wegen eines vermuteten Skandals um zu Unrecht durch die Bremer BAMF-Außenstelle bewilligte Asylanträge entlassen. Allerdings werde Cordt in ihrem neuen Posten weniger verdienen, hieß es. Sie falle von der B9-Besoldung um drei Stufen auf die B6 für Unterabteilungsleiter in Ministerien. AFP/nd

