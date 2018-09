Dortmund. Politiker der AfD sollen auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund 2019 nach dem Willen der Veranstalter keine Bühne bekommen. Repräsentanten der Partei werden nicht zur Mitwirkung auf Podien oder Diskussionsveranstaltungen eingeladen, teilte der Kirchentag am Mittwoch mit. In der Partei gebe es »einen fließenden Übergang zum Rechtsextremismus und Verbindungen zu verfassungsfeindlichen Netzwerken«, hieß es. dpa/nd