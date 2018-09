Saisoneröffnung in Halle (Saale) mit Verdi, dem Ballett »Bizarr« und »Nackt über Berlin«

Besonders Schulen seien dafür geeignet, zu Orten zu werden, an denen Betroffene Hilfe finden können. »Wir wollen die bundesweit über 30 000 Schulen unterstützen, nicht selbst Tatort sexueller Gewalt zu werden. Ein zentrales Ziel der Initiative ist aber auch, dass die Schule Schutzort ist«, erklärte der Beauftragte der Bundesregierung mit Hinblick auf Missbrauchserfahrungen, die Schülerinnen und Schüler andernorts erleben.

Allein für Berlin listet die Kriminalstatistik von 2017 insgesamt 844 Fälle von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen auf. Dazu kommen 28 Missbrauchsfälle gegenüber Schutzbefohlenen. Es sei zudem von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, so die Initiatoren.

Dabei schilderte die Senatorin sogar ein Erlebnis aus ihrer eigenen Schulzeit, bei dem mehrere Mitschüler sie festhielten und gegen ihren Willen begrabschten. »Erlebten Missbrauch vergessen Kinder nie. Das beeinflusst sie in ihren Lebensläufen, und meistens auch ihre Familien und die Familien, die sie selbst einmal gründen«, erklärte Scheeres. Auch deshalb stelle der Kampf gegen Kindesmissbrauch schon lange einen Schwerpunkt ihrer Arbeit dar.

Am Mittwochvormittag stellten Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, das neue Konzept der Initiative »Schule gegen sexuelle Gewalt« vor, die nun auch in Berlin beginnt.

