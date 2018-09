Bad Freienwalde. Mehr als 30 Jahre nach der Schließung des DDR-Durchgangsheims Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) ermittelt die Staatsanwaltschaft zu einem ungeklärten Todesfall. Es geht um einen Jugendlichen, der 1971 starb, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Mittwoch sagte. Bislang werde in diesem einen Fall ermittelt, dazu laufe ein Todesermittlungsverfahren. Das Heim der DDR-Jugendhilfe wird wegen der vergitterten Fenster und der Schikanen im Erziehungssystem auch als Kindergefängnis Bad Freienwalde bezeichnet. Wie viele Kinder von 1968 bis zur Schließung 1987 dort waren, ist nicht bekannt. Die Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky (Grüne) sagte: »Es ist wichtig, dass die Staatsanwaltschaft den jetzt vorgelegten Hinweisen auf Tötungsdelikte nachgeht.« Im November 2017 wurde ein Mahnmal enthüllt. Bei diesem Anlass hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betont: »Wir müssen dieses Kapitel unserer Geschichte aufarbeiten und dürfen dabei nichts klein oder schön reden.« dpa/nd

