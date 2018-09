Perleberg. Bei einem Wohnungsbrand in Perleberg (Prignitz) ist ein 71-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von der Feuerwehr am Dienstagvormittag aus der brennenden Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses geborgen und von Rettungskräften reanimiert. Er starb aber kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Brandursache wird erst noch ermittelt. dpa/nd

