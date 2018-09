Spremberg. Der Bau einer zweiten großen Papiermaschine im Indus᠆triepark Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) kommt voran. Am Mittwoch gab es den ersten Spatenstich für den Bau der Maschine, die jährlich 500 000 Tonnen Papier erzeugen kann, wie das Potsdamer Wirtschaftsministerium mitteilte. Das Land fördert die Investition der Hamburger Rieger GmbH mit 34 Millionen Euro, insgesamt kostet das Vorhaben 370 Millionen Euro. »200 Beschäftigte werden neu eingestellt. Das ist gut für Spremberg und gut für die Lausitz«, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (parteilos). Nach Unternehmensangaben soll die Papiermaschine 2020 in Betrieb genommen werden. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

In Frankfurt (Oder) wurde ein Maßnahmeplan für einen Brennpunkt der Stadt entwickelt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!