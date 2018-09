Himmelpfort. Drei Monate vor dem Fest haben schon 2500 Briefe mit Wunschzetteln die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) erreicht. Die Deutsche Post AG teilte am Mittwoch mit, die Weihnachtspostfiliale starte offiziell Mitte November, doch könnten Kinder bereits jetzt »An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort« schreiben. 2017 gingen 264 000 Briefe aus aller Welt ein, 20 000 Kinder gaben ihre Wunschzettel persönlich ab. AFP/nd

In Frankfurt (Oder) wurde ein Maßnahmeplan für einen Brennpunkt der Stadt entwickelt

