Die Debatten des Abgeordnetenhauses sollen auch live in Gebärdensprache übertragen werden. Das teilte ein Sprecher des Abgeordnetenhauses am Dienstag mit. Die Premiere ist für diesen Donnerstag geplant. Das Pilotprojekt ist zunächst bis Ende 2019 anberaumt. Am Sitzungstag werden ab jeweils zehn Uhr morgens die Aktuelle Stunde und anschließend die Fragestunde der Plenarsitzungen mit Gebärdensprache gesendet. Die Übertragung kann entweder im Medienraum des Abgeordnetenhauses oder im Internet unter www.parlament-berlin.de/de/Mediathek/Parlament-live angesehen werden. Die Aufzeichnung soll jeweils am darauffolgenden Montag als Video-on-Demand auf der Website des Abgeordnetenhauses zur Verfügung stehen. jot