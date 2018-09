Halle/Saale. Nach fünf Jahren ist das Landesbildungszentrum für Körperbehinderte in Halle fertig saniert. Das Land Sachsen-Anhalt habe 15,2 Millionen Euro in den modernisierten Schulkomplex investiert, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Unter anderem wurden die Turnhalle saniert und Klassenräume sowie Fachbereiche erneuert. Das Bildungszentrum biete Platz für rund 260 Schüler. Zudem seien knapp 60 Lehrer und mehr als 30 pädagogische sowie therapeutische Mitarbeiter an der Schule. Die Sanierungsarbeiten erfolgten größtenteils während des laufenden Schulbetriebs. dpa/nd