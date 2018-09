Magdeburg. Zwei Städte erhielten die erstmalig vergebene Auszeichnung »Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt«. Aschersleben und Schönebeck seien in Berlin für je ein besonders identitätsstiftendes Projekt geehrt worden, teilte das Magdeburger Kompetenzzentrum Stadtumbau mit, das den Preis mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ausgelobt hatte. Aschersleben wurde von der Jury für das Projekt »Grafikstiftung Neo Rauch im Bildungszentrum Bestehornpark« und Schönebeck für die Umgestaltung und Neuordnung des Marktplatzes ausgezeichnet. Beiden Städten sei es gelungen, individuelle Potenziale zu erkennen und zu entwickeln, hieß es. dpa/nd

