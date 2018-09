Bei dem Kunst- und Sozialexperiment sollten Besucher auf einer Fläche von 35 000 Quadratmetern die Erfahrung von Freiheitsverlust machen können. Dafür sollte vom 12. Oktober bis zum Jahrestag des Mauerfalls am 9. November ein Areal zwischen der Straße Unter den Linden und dem Werderschen Markt nach dem Vorbild der Berliner Mauer auf einer Länge von 800 Metern eingemauert werden. Besucher hätten ein Visum benötigt und ihr Handy abgeben müssen. »DAU« geht auf ein Performanceprojekt unter Leitung des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky zurück. epd/nd

Nach einem internen Treffen am Dienstag mit den »DAU«-Veranstaltern habe die Polizei »ausführlich dargelegt«, dass derzeit keine »relevanten Gefährdungslagen oder auch Terrorgefahr vorliegen, die gegen eine Durchführung der Veranstaltung sprechen«, zitiert die Zeitung einen Polizeisprecher. Zu den »klärungsbedürftigen Fragen«, zu denen bisher kein Einvernehmen signalisiert werden konnte, seien »denkbare Lösungen« erörtert worden.

Die Berliner Polizei hat einem Zeitungsbericht zufolge keine Sicherheitsbedenken gegen das geplante Mauerbau-Kunstprojekt »DAU«. Das Projekt, eine 800 Meter lange Mauer um ein abgeriegeltes Areal in der City-Ost inklusive Grenzkontrollen, war vergangene Woche von Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) unter anderem wegen der fehlenden Zustimmung von Feuerwehr und Polizei abgesagt worden. Doch jetzt widerspreche diesen Sicherheitsbedenken ausgerechnet Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik, berichtet die »Berliner Zeitung«.

