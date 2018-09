Koalitionszoff um Transitzonen-Pläne / CSU-Chef verkündet Einigkeit mit der Union / SPD warnt vor »Massenlagern im Niemandsland« / Grüne: Neuer Tiefpunkt in der Flüchtlingspolitik

Mehr als 23 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind Zuwanderer. Bei der Bundestagswahl 2013 lag der Anteil der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund bei 9,4 Prozent. Vier Jahre später waren es bereits 10,2 Prozent - Tendenz steigend. Agenturen/nd

Die Erhebung ist Teil des »Integrationsbarometers« des SVR. Dafür waren zwischen Juli 2017 und Januar 2018 knapp 9.300 Menschen befragt worden, davon rund 3500 mit Migrationshintergrund. Für die LINKE ergab sich laut ein Rückgang von 11,3 auf 10,1 Prozent. Die FDP konnte dagegen zulegen (plus 2,8 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent), ebenso die AfD (plus 3,0 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent).

Das starke Minus bei der SPD sei »vor allem auf den deutlichen Vertrauensverlust bei den Türkeistämmigen zurückzuführen«. Diese hätten 2016 noch zu knapp 70 Prozent die SPD als liebste Partei genannt. In der neuen Erhebung habe sich dieser Wert nahezu halbiert auf 37,0 Prozent.

Berlin. Menschen mit Migrationshintergrund hegen heute viel weniger Sympathien für SPD und Grüne als noch vor einigen Jahren. Laut einer Untersuchung des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) sind CDU und CSU mit 43,2 Prozent Zustimmung aktuell die beliebtesten Parteien unter den Menschen mit Migrationshintergrund. »Menschen mit Migrationshintergrund bevorzugen nicht länger mehrheitlich die Parteien links der Mitte«, hieß es in der Auswertung.

In Deutschland und auch bei der Union angekommen? Angela Merkel empfängt Prinzessin Jacinta I. und -Prinz Samuel I. vom Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen

44.000 Soldaten nehmen bei Großmanöver »Trident Juncture 2018« in Norwegen teil / Bundeswehr stellt 10.000 Soldaten

