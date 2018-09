Greenpeace-Aktivisten haben an einem Vordach der Staatskanzlei in Düsseldorf ein Banner mit der Aufschrift "Herr Laschet: REDEN STATT RODEN, Greenpeace" aufgehängt. Greenpeace fordert mit der Aktion eine politische Lösung im Konflikt um die Räumung und geplante Rodung im Braunkohlegebiet Hambacher Forst. Foto: dpa/Martin Oversohl

Düsseldorf. Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstagmorgen zeitweise Zelte in der Düsseldorfer Staatskanzlei aufgeschlagen. Sie forderten eine politische Lösung im Konflikt um die Räumung und geplante Rodung im Braunkohlegebiet Hambacher Forst. 30 bis 40 Aktivsten drangen nach Angaben eines Greenpeace-Sprechers durch die Vordertür in das Foyer ein und schlugen drei Zelte auf. Die Düsseldorfer Polizei sprach von einer illegalen Aktion. Nach Absprache mit der Staatskanzlei seien aber keine Personalien aufgenommen worden.

Die Aktivisten forderten ein persönliches Gespräch mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Greenpeace zufolge verließen sie das Foyer nach einem Gespräch mit Staatskanzleichef Nathanael Liminski aber wieder. »Nun erwarten wir eine Antwort des Ministerpräsidenten bis spätestens Anfang nächster Woche«, sagte der Greenpeace-Sprecher.

Zwei Aktivisten kletterten zudem auf das wenige Meter hohe Vordach der Staatskanzlei. Dort brachten sie ein Banner mit der Forderung »Herr Laschet: Reden statt roden« an. Die Polizei war nach Worten eines Sprechers »mit ausreichendem Aufgebot« vor Ort und sicherte die Eingänge des Gebäudes. Es sei friedlich geblieben.

In einer Pressemitteilung prangerten die Aktivisten das Verhalten Laschets in Bezug auf die Vorkommnisse im Hambacher Forst an. »Bislang tut Laschet nichts, um die schärfer werdende Auseinandersetzung politisch zu lösen«, heißt es in dem Schreiben.

Im Hambacher Forst selbst ist derweil eine Aktivistin von einer Leiter gestürzt und verletzt worden. Die Frau war am Donnerstag von einem Baumhaus auf die Leiter getreten, um Kranarbeiten im Zusammenhang mit den Räumungen in dem Wald zu beobachten, wie ein dpa-Reporter berichtete. Dabei stürzte sie aus etwa sechs Metern Höhe ab. Notärzte kümmerten sich direkt um die Frau.

Die Feuerwehr Kerpen erklärte, eine Person sei im Baumhausdorf »Miketown« aus ungewisser Höhe gefallen und verletzt worden. Sie sei nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht worden. dpa/nd